Максим Сурайкин выдвинут кандидатом в президенты РФ от "Коммунистов России"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Съезд "Коммунистов России" выдвинул своего председателя Максима Сурайкина в президенты РФ на предстоящих в марте выборах, сообщили в пресс-службе партии.

"Шестой съезд партии Коммунисты России выдвинул товарища Максима (Сурайкина - ИФ) кандидатом в президенты страны",- говорится в сообщении.

Согласно программным тезисам кандидата, "России необходим сталинский президент-коммунист", который реализует ранее принятую партией программу "Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму".

Сурайкин намерен уже в воскресенье принести свое заявление об участии в выборах в Центризбирком.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Для регистрации кандидату от непарламентской партии необходимо собрать 100 тысяч подписей не менее чем в 43 регионах РФ.