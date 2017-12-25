Роспотребнадзор в ходе предновогодних проверок нашел антисанитарию на более чем 60% объектов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в ходе предновогодних проверок выявил нарушения санитарного законодательства на более чем 60% объектов, которые будут задействованы в праздничных мероприятиях, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, а также реализации мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей уже обследовано 6,4 тысячи объектов, которые будут работать в рамках новогодних мероприятий", - говорится в сообщении Роспотребнадзора в понедельник.

"Нарушения требований санитарного законодательства были выявлены в 61% случаев", - отметили в ведомстве.

В документе отмечается, что в ходе надзорных мероприятий было выявлено более 9,7 тысяч нарушений требований санитарного законодательства и требований технических регламентов.