Экс-глава Росавиации Юрчик стал куратором отрасли в Минтрансе вместо Окулова

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александр Юрчик назначен заместителем министра транспорта России.

Кандидатуру Юрчика утвердило правительство РФ, сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ.

Юрчик будет курировать в министерстве гражданскую авиацию. С 2009 г. по ноябрь 2017 г. этот пост занимал Валерий Окулов.

Юрчик родился в 1957 году. Окончил Ленинградское высшее командное училище военных сообщений, Ленинградскую военную академию тыла и транспорта, Государственную академию управления имени Орджоникидзе. С 1974 по 2004 год служил в Вооруженных Силах. В 2005-2007 гг. был руководителем Росавиации, но из-за ряда авиакатастроф, произошедших в 2006 г., премьер Михаил Фрадков отправил его в отставку. Позднее Юрчик был назначен советником министра транспорта.

Источники газеты "Коммерсантъ" называли Юрчика человеком, близким к помощнику президента РФ Игорю Левитину, с которым он "поддерживает личный контакт". При этом уход Окулова собеседники издания связывали со скандалом вокруг ушедшей с рынка из-за долгов авиакомпании "ВИМ-Авиа", хотя формальной причиной стал "солидный возраст".

Слухи о том, что Окулов может покинуть Минтранс, регулярно возникали с 2012 года, после назначения министром Максима Соколова. Тогда сообщалось, что его пост займет глава Росавиации Александр Нерадько. Новый виток произошел весной: в апреле замминистра исполнилось 65 лет, а по закону о гражданской службе по достижении этого возраста госслужащие могут уйти на пенсию или должны заключать срочный договор на год. Окулов перешел на работу в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).