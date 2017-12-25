Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация одобрила новогодние чартерные программы туроператоров, поскольку все авиакомпании выполнили требования нового регламента о допуске к чартерным рейсам, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Все авиакомпании скорректировали свои полетные программы, новогодние рейсы одобрены. Каких-либо сокращений уже купленных туристами программ не произошло", - говорится в сообщении.

Ранее рабочая группа Росавиации приняла решение о необходимости сокращения чартерных программ шести авиакомпаний в новогодний период. Так, чартерная программа полетов Azur Air должна была быть скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа Royal Flight - на 5%, "Якутии" - на 30%, "Саратовских авиалиний" - на 30%, "Икара" - на 20%, NordWind - на 30%.

В этих шести авиакомпаниях рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. "Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров", - говорилось в сообщении.