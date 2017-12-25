Что произошло за день: понедельник, 25 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве автобус выехал на тротуар в районе станции метро "Славянский бульвар" и съехал в подземный переход. В результате погибли четыре человека, около 15 получили ранения. По словам водителя, у автобуса отказали тормоза.

- Центральная избирательная комиссия отказала оппозиционеру Алексею Навальному в участии в президентских выборах, решив, что у него отсуствует пассавное избирательное право из-за судимости.

- Виталий Мутко заявил о приостановке своих полномочий на посту президента Российского футбольного союза (РФС) на полгода.

- Путин сменил своих полпредов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Бывший воронежский губернатор назначен полпредом в ЦФО, его предшественник перемещен на аналогичную должность в СЗФО, а бывший полпред в этом регионе стал помощником президента.

- ЦИК не зарегистрировал поддерживающую выдвижение Полонского группу избирателей. Однако бизнесмен при желании сможет повторно предоставить пакет документов в избирательную комиссию до 7 января.