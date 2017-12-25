Чайка обвинил Европарламент в попытке помешать расследованию дела Браудера

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает недопустимым вмешательство группы депутатов Европарламента в расследование деятельности финансиста Уильяма Браудера и назвал эти действия давлением на правосудие.

Как говорится в обращении Чайки на имя председателя Европейского парламента Антонио Таяни, из средств массовой информации стало известно о том, что 26 октября 2017 года 17 депутатов Европарламента обратились к президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадесу с письмом, в котором они выражают некую "обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов".

"Хочу обратить Ваше внимание, а также внимание инициаторов обращения, на недопустимость и опасность подобных действий и исключить оказание давления в какой бы то ни было форме на правоохранительные и судебные органы суверенных государств, что существенно подрывает авторитет Европейского парламента как одной из ведущих институций Европейского союза", - говорится в документе, опубликованном в телеграмм-канале генпрокуратуры РФ.

Глава Генпрокуратуры подчеркнул, что "российско-кипрское правовое сотрудничество осуществляется строго в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и Договором между СССР и Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 19 января 1984 года".

Между тем, по его словам, в обращении европарламентариев "бездоказательно заявляется, что кипрская сторона оказывает правовую помощь российской стороне "по политически мотивированному судебному преследованию" господина Браудера за его активное участие в принятии закона "Акт Магнитского". "При этом депутаты безапелляционно утверждают, что правовые взаимоотношения между Россией и Кипром по этому делу необходимо прекратить", - отмечает Чайка.

По его мнению, "любому непредвзятому наблюдателю совершенно очевидно, что это обращение является прямым вмешательством во внутренние дела Республики Кипр".

Мало того, полагает генпрокурор, "оно демонстративно подано в интересах лица, в отношении которого в строгом соответствии с российским законодательством и международным правом осуществляется уголовное преследование за совершение им ряда тяжких налоговых и других экономических преступлений".

Чайка о демократии и верховенстве права

Чайка расценил действия представителей Европарламента "как политически мотивированную попытку незаконного воздействия на органы правосудия и другие независимые государственные органы Кипра с целью повлиять на процесс вынесения законного судебного решения".

"Данное обращение нельзя расценить иначе как инструмент политического давления на самостоятельные ветви власти суверенного государства - члена Европейского союза. А это прямо противоречит принципам демократии и верховенства права, которые относятся к основополагающим не только европейским, но и универсальным ценностям", - отметил генпрокурор.

Он напомнил, что правоохранительными органами РФ в рамках аналогичного международно-правового сотрудничества в адрес компетентных органов США в июле 2016 года был направлен запрос об оказании правовой помощи по уголовным делам, расследуемым по фактам совершения господином Браудером налоговых и других экономических преступлений на территории Российской Федерации. При этом, по его словам, "были предоставлены материалы, ясно подтверждающие осуществление Браудером и иными связанными с ним лицами на территории США действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, нарушение инвестиционного законодательства и совершение иных экономических преступлений".

В своём письме Чайка отмечает, что "Длительный период времени У.Браудер безнаказанно и цинично вводит в заблуждение мировую общественность и государственные органы в разных странах, европейские институты власти, в том числе органы Европейского союза и Совета Европы, о его якобы политически мотивированном преследовании со стороны российских правоохранительных органов".

"Пример провокационных действий"

Уильям Браудер - подданный Великобритании, разыскивается на территории России. В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства. Сумма причиненного ими ущерба, по мнению обвинения, составляет 3,5 миллиарда рублей. Потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве, которыми в рамках уголовного дела заявлен к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба. Расследование дела ведет Кипр, так как деньги, предположительно, выводились в кипрские офшоры — Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd и ООО "Оазис М"

Ярким примером таких провокационных действий, по словам Чайки, могут служить сведения, представленные Браудером швейцарскому депутату А.Гроссу для выступления с докладом на Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Согласно показаниям Гросса, данным на допросе, проведенном компетентными органами Швейцарии, указанный доклад готовил Г.Ширмер, а сам А.Гросс выступал всего лишь техническим подписантом данного документа. "Никакого самостоятельного и компетентного расследования он не проводил, а информация, достоверность которой он лично не удосужился проверить, была получена исключительно от представителей У. Браудера", - подчеркнул генпрокурор РФ.

По его мнению, "такой подход свидетельствует не только о некомпетентности, но и о вопиющей предвзятости, политической предубежденности и приемах, использовавшихся во времена пресловутой "охоты на ведьм".

Неудивительно, заметил Чайка, что в ходе прошедшего на территории США судебного процесса по иску прокуратуры штата Нью-Йорк к группе компаний "Превезон Холдингс", принадлежащей российскому гражданину Денису Кацыву, отчет депутата Гросса, положенный в основу резолюции ПАСЕ, был признан американским судьей "некомпетентным, ангажированным, недостоверным и вводящим в заблуждение мнением одного человека, принятым без полагающихся в таких случаях дебатов, проверки и учета позиции Российской Федерации".

Судья своим решением исключил этот отчет и резолюцию ПАСЕ из числа доказательств, представленных правительством США. А ссылки на свой собственный аналогичный закон Магнитского 2012 года представители правительства США поспешили исключить уже самостоятельно из доказательств. "И тем не менее, именно этот лживый, односторонний и вводящий в заблуждение документ стал также той базой, на которую опирались европарламентарии в своем обращении", - отмечает Чайка.

"Стоит особо отметить, - пишет генпрокурор, - что господа А. Гросс и Г. Ширмер категорически отказались принять участие в судебном процессе в США и уклонились от дачи свидетельских показаний, тем самым полностью подтвердив выводы суда. Сам же У. Браудер в ходе допроса в суде в качестве свидетеля не смог подтвердить ни достоверность информации, представленной им и его подчиненными американским государственным органам, ни законность ее получения".

"Утилизация правовых стандартов"

Казалось бы, это судебное решение должно было как-то вразумить депутатов, напомнить им не только о необходимости проявления компетентности и непредвзятости, но и об ответственности, чести и совести, отмечает генпрокурор. "Увы, судя по упомянутому выше обращению к президенту Республики Кипр, этого не произошло. Более того, в глумливой, высокомерной манере депутаты пытаются навязать свое продиктованное политиканством мнение суверенному государству, выполняющему свои международные обязательства", - недоумевает Чайка.

По его словам, "такого, пожалуй, в новейшей истории Европа еще не знала". "Фактически эти 17 европарламентариев пытаются утилизировать не только европейские, но и мировые правовые стандарты, выработанные предшествующими поколениями",- говорится в письме главе Европарламента.