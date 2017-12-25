РФС определит для клубов критерии игрока-легионера в первом квартале 2018 г.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Профильный комитет Российского футбольного союза определится с критериями определения легионера и доморощенного игрока ко второму кварталу 2018 года. Об этом заявил журналистам и.о. президента РФС Александр Алаев.

"Профкомитет рассмотрит качественные критерии определения легионера и принцип доморощенных игроков и определится к первому кварталу", - сказал Алаев.

"Мы считаем, что эти два года позволят спокойно подготовиться к новому лимиту", - добавил он.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что 2020-2021 годам клубам будет предложено вносить в заявку семь-восемь легионеров, а сама заявка будет ограничена 25 игроками.