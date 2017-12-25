Автокатастрофа в Оренбургской области унесла жизни трех человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Кувандыкском районе Оренбургской области в понедельник вечером, погибли три человека. Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что ДТП произошло на 218 км трассы Оренбург - Орск.

"Водитель автомобиля "Рено" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Фредлайнер", перевозившим топливо. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля "Рено" скончались на месте до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции.