"Яблоко" начало сбор подписей для регистрации Явлинского на выборах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" запустила сбор подписей для регистрации председателя федерального политкомитета партии Григория Явлинского кандидатом на президентских выборах, сообщает пресс-служба партии.

"Штабы партии "Яблоко" в 79 регионах России приступили к сбору подписей, необходимых для регистрации кандидата от партии Григория Явлинского на выборах президента", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе во вторник.

Накануне Центральная избирательная комиссия РФ разрешила Явлинскому открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда кандидата. "В этот же день счет был открыт, и партия смогла оплатить изготовление подписных листов", - добавили в пресс-службе партии.

До 31 января Явлинский должен передать в ЦИК не менее 105 тыс. подписей, причем на один регион их не должно приходиться более 2,5 тыс.