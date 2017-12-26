Путин поручил ускорить развитие ресурсной базы для перспективных СПГ-проектов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному развитию ресурсной базы для реализации перспективных проектов производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщили в пресс-службе Кремля.

Поручение было дано по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа, состоявшегося 8 декабря 2017 года.

Проект "Ямал СПГ", запущенный в декабре, реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Проект стоимостью $27 млрд предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн тонн СПГ в год каждая.

Планируется, что "Ямал СПГ" отгрузит в 2018 году 14 спотовых партий газа.