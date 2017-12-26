Абхазия экспортировала в РФ всего 6 тысяч тонн мандаринов из-за мраморного клопа

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В предновогодние дни из Абхазии в Россию вывезено 6 тысяч тонн мандаринов, сообщил министр сельского хозяйства республики Даур Тарба.

Министр рассказал, что большой ущерб сельскому хозяйству в этом году нанес вредитель - мраморный клоп.

"В будущем году для борьбы с вредителями из бюджета будет выделено 10 млн рублей. Нам оказывают помощь и международные организации, которые предоставили более 10 тысяч тонн ядохимикатов. Но считаю, что этих средств недостаточно для сохранения сельскохозяйственного урожая будущего года", - сказал Тарба.

Ранее президент республики Рауль Хаджимба заявил, что насекомые-вредители уничтожили 70% урожая фундука и более 50% урожая мандаринов в Абхазии. По его словам, из-за этого в Россию вывезено в два раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.