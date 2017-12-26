Приставы открыли "Системе" доступ к более 17 млрд руб. дивидендов от МТС и БЭСК

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве своим постановлением отменило с 26 декабря ограничения на получение доходов по принадлежащим АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 31,76% акций ПАО "МТС" , 100% АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% АО "БЭСК". Об этом говорится в сообщении "Системы".

Ограничения сняты в рамках реализации мирового соглашения, заключенного "Системой" и "Роснефтью". Во вторник его утвердил Арбитражный суд Башкирии.

Таким образом, "Система" получит более чем 17 млрд рублей: 9,9 млрд руб. за 2016 год и 6,35 млрд за I полугодие 2017 г от МТС, а также около 1 млрд рублей от БЭСК ("Медси" дивиденды не платит). Это лишь немногим меньше первого транша, который "Система" по мировому соглашению должна перевести "Башнефти" не позднее 29 декабря (20 млрд рублей).

Как ранее сообщалось, 26 июня АФК "Система" сообщила об аресте ряда активов холдинга в рамках разбирательства по иску "Роснефти" и "Башнефти" на 170,6 млрд рублей. В соответствии с исполнительным листом был наложен арест, в том числе на принадлежащие корпорации и АО "Система-Инвест" 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС", 100% акций в уставном капитале АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций в уставном капитале АО "БЭСК".