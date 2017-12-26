Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на водителя школьного автобуса

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство водителя автобуса, перевозившего детей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко "Интерфаксу" во вторник.

"Председатель Следственного комитета поручил следователям ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки задержать нападавших, установить мотивы преступления и собрать доказательственную базу вины подозреваемых", - сказала Петренко.

Как сообщалось, следственными органами СКР по Петербургу расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей. Накануне вечером в ходе дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

Мустафаев, по данным СКР, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер". Водитель автобуса в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.