Криминальной составляющей в действиях руководства полковника Захарченко не найдено

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Экс-замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко действовал один, его руководство не знало о его преступлениях, заявила официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

"Следствие не видит криминальной составляющей в действиях его руководства. Он (Захарченко - ИФ) умен, даже, наверное, очень умен. Это позволяло ему разрабатывать определенные схемы. Он никогда не повторялся", - сказала Петренко в эфире радиостанции "Вести ФМ" во вторник.

Она отметила, что в окружении Захарченко называли "Захар Хитрый".

"Он свои действия сам планировал, разрабатывал и никогда не повторялся. Следствие полагает, что он вел преступную деятельность не один год. С помощью своих знакомых он входил в круг того или иного предпринимателя, становился "Димой из центрального аппарата", был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным. Узнавал информацию о фирме. А после этого с помощью своих подчиненных начинал создавать этой компании проблему. А потом "помогал" эти проблемы решать", - сказала Петренко.

Она отметила, что со стороны руководства Захарченко не было "правильного и должного контроля. "Они за это и понесли дисциплинарную ответственность", - сказала Петренко.

Взятки за покровительство и предупреждение об обысках

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его подельник - сотрудник правоохранительных органов - "с целью последующего получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом".

"Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тыс. долларов за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долларов", - сказала представитель СК.

Она отметила, что в 2015 году офицер и его коллега за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов.

"Используя карту Захарченко сэкономил более 3,5 млн рублей на оплату счетов в этих ресторанах, которые посещал несколько раз в неделю. Это является взяткой в виде услуг имущественного характера", - сказала Петренко.

Также, по ее словам, в 2016 году Захарченко предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

"Помимо крупной суммы в различной валюте среди имущества обвиняемого, которое обнаружили следователи и впоследствии арестовали по решению суда, - 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир", - сказала Петренко, отметив, что происхождение изъятых денежных средств устанавливается.

"Уже можно утверждать, что они получены незаконным путем, в том числе в качестве взяток", - сказала представитель СК.

Она добавила, что следствием продолжается расследование еще двух эпизодов получения взяток Захарченко, а также ведется работа по выявлению иных эпизодов его преступной деятельности, а соучастник обвиняемого находится в розыске.

Захарченко с 10 сентября прошлого года находится под стражей. 1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства его имущества и имущество его родственников и близких на 9 млрд рублей. Адвокаты уже обжаловали это решение.