Серебренникова не пустили на премьеру "Нуреева" по решению следователя

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Решение не отпусrкать режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста на премьеру спектакля "Нуреев" в Большом Театре принял следователь, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко в эфире радиостанции "Вести ФМ"

Она отметила, что соответствующее решение принимается в зависимости от того, может ли присутствие фигуранта "повредить интересам следствия, оказать давление на свидетелей или уничтожить какие-то доказательства".

Премьера "Нуреева" состоялась в Большом театре 9 и 10 декабря.

Над постановкой, кроме Серебренникова, который выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа, работали композитор Илья Демуцкий, хореограф-постановщик Юрий Посохов. В этом же составе создатели поставили балет "Герой нашего времени" в Большом театре в 2015 году. Серебренников, который обвиняется в хищении 68 млн рублей по "делу Седьмой студии", на репетициях балета не присутствовал.

Как сообщалось, на премьере создатели балета "Нуреев" вышли на сцену Большого театра в майках "Свободу режиссеру" в поддержку Серебренникова.