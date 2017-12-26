На Транссибирской магистрали в Забайкалье восстановлено движение

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов по перегону Бада - Жипхеген Забайкальской железной дороги, где сошел с рельс грузовой поезд, осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте РЖД.

"26 декабря 2017 года в 21:09 мск восстановлено движение по второму пути перегона Бада - Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги. Движение поездов осуществляется в штатном режиме",- отмечается в сообщении на сайте компании.

Ранее сообщалось, что 25 декабря в 22:47 мск на перегоне Бада - Жипхеген Забайкальской железной дороги произошел сход грузового поезда.

В результате схода были задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 19 Пекин - Москва, № 7 Владивосток - Новосибирск, № 100 Москва - Владивосток, № 322 Иркутск - Забайкальск и № 99 Владивосток - Москва.

26 декабря в 13:39 мск было восстановлено движение по первому пути перегона.

В период временной задержки поездов было организовано бесплатное питание пассажиров в подвижном составе. В вагонах поддерживался оптимальный температурный режим.

Кроме этого, Забайкальской железной дорогой была организована доставка 51 пассажира поезда № 322, задержанного по станции Петровский Завод, автобусами до станции Хилок, откуда они на пригородном поезде №6112 были доставлены до станции Чита-2 и далее - до станции Забайкальск.