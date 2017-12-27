МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ предупредил россиян, собирающихся посетить Украину, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований.

"Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном во вторник.

В нем отмечается, что "МИД России неоднократно запрашивал Киев о характере и порядке применения к гражданам России озвученных украинской стороной нововведений, их конкретном содержании и наполнении". "До настоящего времени ответа на поставленные вопросы не получено вопреки положениям действующего межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 1997 г. и принципам цивилизованного общения государств", - говорится в комментарии.

"В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований", - подчеркивает МИД РФ.

"Принимая во внимание неконструктивные действия Киева, а также во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины", - отмечается в комментарии.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в своем фейсбуке сообщил, что с 27 декабря в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнется биометрический контроль.

Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 10 июля. Пункты пропуска предполагалось оборудовать необходимой аппаратурой к 1 января 2018 года.