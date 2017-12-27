Задержан подозреваемый в поджоге мемориала погибшим на войне в Иркутской области

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала местного жителя, который на прошлой неделе, как предполагается, сжег венки на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне в городе Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Предполагаемым злоумышленником оказался 27-летний горожанин, который во время совершения преступления был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Дать внятного объяснения своему поступку он не смог. Мотивы и причины устанавливаются", - сообщает ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело о вандализме. Выйти на след подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения, установленных в жилом секторе.