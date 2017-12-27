Задержан напавший на водителя школьного автобуса в Петербурге

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали водителя внедорожника, который ударил ножом водителя автобуса, перевозившего детей в Петербурге.

"Сегодня около пяти часов утра сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий на набережной реки Оккервиль задержали водителя иномарки. Им оказался 44-летний петербуржец. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось, следственными органами СКР по Петербургу расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей. Накануне вечером в ходе дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

Мустафаев, по данным СКР, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер". Водитель автобуса в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.