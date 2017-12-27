Вертолет с пассажирами на Чукотке сел рядом с полосой из-за непогоды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рейсовый вертолет Ми-8 из-за непогоды совершил вынужденную посадку на аэродроме в чукотском селе Нутэпэльмен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чукотскому АО.

"Вертолет сел в 10-ти метрах от взлетной полосы. По предварительной информации, вынужденная посадка совершена из-за сильного порыва ветра", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, отмечают спасатели.

Ми-8 выполнял рейс Эгвекинот - Ванкарем - Нутэпэльмен. На борту находилось 11 пассажиров, в том числе три ребенка, и три члена экипажа. Все пассажиры - жители села Нутэпэльмен.

Вертолет оставлен на месте вынужденной посадки до прибытия экспертной группы, которое ожидается 28 декабря.

В свою очередь в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СКР сообщили, что Ми-8 получил повреждения несущего и хвостового винтов. Проводится процессуальная проверка. В ведомстве отметили, что вертолет принадлежит государственному предприятию "ЧукотАВИА".