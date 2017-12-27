Орловские экологи помогли оставшейся зимовать из-за раненого лебедя стае

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Орловские экологи спасли раненого лебедя, из-за которого на юг отказывалась лететь вся стая.

Как сообщалось, шесть лебедей остались зимовать на одном из водоемов Дмитровского района области из-за раненого товарища, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Местные жители, обеспокоенные судьбой пернатых, обратились в управление экологии. Для спасения птицы была развернута спасательная операция, участие в которой приняли сотрудники управления экологической безопасности, представители МЧС и ветеринарной службы.

Раненый лебедь был пойман и осмотрен ветеринарами. Оказалось, что у него травмировано крыло и из-за этого он не может совершить дальний перелет. Птицу поместили в одно из охотхозяйств района, где она перезимует и получит необходимый уход.

Убедившись, что лебедь в безопасности, стая продолжила перелет. В сообщении отмечается, что если птицы вернутся, им также будет оказана помощь специалистов.