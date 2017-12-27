Активиста "Миссии Шри-Чайтанья" арестовали в Петербурге за попытку дать взятку

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 24 февраля функционера кришнаитского религиозного объединения Даса Джайанту Кумара по делу о даче взятки полицейскому, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 28 ноября кришнаит передал сотруднику управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД 40 тыс. рублей за отмену отказа в разрешении на проживание в РФ. В тот же день он был задержан.

Источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный является активным функционером кришнаитского религиозного объединения "Миссия Шри-Чайтанья Сарасват Матх". Его штаб-квартира расположена в Индии. Организация ведет деятельность в Петербурге, не имея государственной регистрации, отметил источник.

Религиозная организация "Миссия Шри-Чайтанья Сарасват Матх" не в первый раз упоминается в СМИ в связи с нарушениями российских законов.

Петербуржцу Дмитрию Угаю в начале 2017 года вменили незаконную миссионерскую деятельность по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ ("закон Яровой") после того, как 22 октября 2016 года он провел лекцию о йоге в лофт-проекте "Этажи" в центре Петербурга от имени этой миссии. В материалах дела содержались сведения, что Угай пропагандировал вайшнавизм. Позже мировой суд Петербурга прекратил административное производство по делу Угая.

По данным из открытых источников, вайшнавизм - одно из основных направлений индуизма, отличительной особенностью которого является поклонение Вишну и его аватарам, преимущественно Кришне и Раме.