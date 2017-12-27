Суд арестовал экс-начальника управления СКР по ЦАО Москвы Крамаренко

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест бывшего начальника следственного управления СКР по Центральному административному округу столицы Алексея Крамаренко, задержанного по делу о получении взятки от криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой).

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля 2018 года", - говорится в решении судьи Елены Галихановой, оглашенном в среду. Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

Крамаренко предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере). В ночь на среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что офицер был задержан по делу о получении денег от Калашова (Шакро Молодого).

В июле 2016 года по делу о взятке от Калашова были арестованы начальник управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя столичного главка СКР Денис Никандров.

Как сообщалось, следствие инкриминировало офицерам получение 500 тыс. евро от Калашова за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения его знакомому, Андрею Кочуйкову (известен как Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.

В настоящее время дело в отношении Максименко уже передано в суд. В окончательную редакцию предъявленного ему обвинения вошел эпизод получения взятки в 500 тыс. долларов за действия в пользу Кочуйкова, но не от ЗКалашова, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. Также экс-глава УСБ СКР обвиняется в получении 50 тыс. долларов "за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области".

Следственные действия в отношении Никандрова и Ламонова продолжаются. Никто из офицеров свою вину не признает.