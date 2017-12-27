Сотрудникам "Роскосмоса" сделают выговоры из-за аварии при запуске с Восточного

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Несколько менеджеров "Роскосмоса" понесут ответственность за аварию при втором запуске с космодрома Восточный, сообщает корпорация.

"Должностные лица госкорпорации и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающие меры к обеспечению должного контроля и координации работ", - говорится в сообщении Роскосмоса, поступившем в "Интерфакс".

В частности, комиссия рекомендовала вынести выговоры соответствующим руководителям госкорпорации. "Подготовлены поручения по вынесению выговоров исполнительному директору посредством выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, директору департамента обеспечения качества и надежности Виктору Чапоргину, генеральному директору ФГУП ЦНИИМАШ Олегу Горшкову, генеральному директору АО РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину, генеральному директору ФГУП НПО им.Лавочкина Сергею Лемешевскому, директору ФГУП НПЦАП им.Пилюгина Ефиму Межирицкому и гендиректору корпорации ВНИИЭМ Леониду Макриденко.

Комиссия также определила системные меры и организационные мероприятия, направленные на предотвращение в будущем аварийных ситуаций по этим же причинам.

28 ноября с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б". Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. По данным источников в ракетно-космической отрасли, спутник "Метеор-М" должен был отделиться и начать передавать телеметрию, однако телеметрия так и не была получена, поскольку "возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат". В итоге, по информации источников, все запущенные спутники упали в Атлантический океан.