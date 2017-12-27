Никто из пострадавших в результате взрыва в Петербурге не получил тяжелых ранений

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга уточняют, что в результате взрыва в супермаркете никто не получил тяжелых ранений.

Шестеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо - в удовлетворительном, одного пострадавшего уже собираются выписывать, сообщается в твиттере вице-губернатора Анны Митяниной в среду.

Также уточняется, что среди пострадавших нет детей.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую больницы.

Между тем в пресс-службе Х5 Retail Group (управляющей компании) сообщили, что компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим.

"Помимо покупателей в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе оставляемых посетителями в камерах хранения".

Как сообщалось, в среду вечером в магазине "Перекресток" на площади Калинина в Петербурге в районе камер хранения произошел взрыв. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство людей общеопасным способом.

По данным СКР, самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте было начинено поражающими элементами.