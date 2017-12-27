Один из десяти пострадавших при взрыве в Петербурге выписался из больницы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при взрыве в супермаркете в Петербурге выписан из больницы, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"Один из пострадавших выписан", - говорится в сообщении на странице Митяниной в твиттере.

По ее данным, на 23:30 в состоянии средней тяжести остаются шесть пострадавших, в удовлетворительном состоянии - трое. Пострадавшие находятся в Александровской, Мариинской и Елизаветинской больницах.

Как сообщалось, вечером в среду в супермаркете в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. "В торговом комплексе Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - заявила ранее "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.