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Красноярский аэропорт "Емельяново" оштрафовали за нарушение прав инвалидов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярском крае на 20 тысяч рублей оштрафовали аэропорт Емельяново за нарушение прав инвалидов, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Аэропорт признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры).

Ранее Красноярская транспортная прокуратура установила, что в нарушение требований закона здание терминала N1 аэропорта "Емельяново" не оборудовано пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на цокольный этаж.

"При этом, на цокольном этаже здания располагаются зал ожидания, кафе, представительства авиакомпаний, а также камера хранения багажа. Кроме того, в здании терминала N1 аэропорта Красноярск (Емельяново) отсутствует комплексная система средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающая визуальную, тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги", - говорится в сообщении.

Также по результатам проверки Красноярская транспортная прокуратура внесла гендиректору ООО "Аэропорт Емельяново" представление, по итогам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению допущенных нарушений закона.

Теги: Емельяново, Красноярский край
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