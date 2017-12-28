Из загоревшейся восьмиэтажки в Тюмени эвакуировали 160 человек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Восьмиэтажный жилой дом пансионного типа загорелся в Тюмени в четверг, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Происходило интенсивное горение в комнате на восьмом этаже, огонь охватил кровлю здания на площади 100 квадратных метров", - отмечается в сообщении.

Из здания были эвакуированы 160 человек.

Для непрерывного тушения пожара была развернута магистральная линия от реки Тура. В 07:31 (5:31 мск) пожар был локализован. Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства, в настоящее время возгорание ликвидировано.

В результате пожара повреждена кровля по всей площади, и внутренняя отделка и имущество трех квартир. Жильцы пострадавшего здания будут размещены в пункте временного размещения - гостинице "Колос".