Дорогу Хабаровск - Комсомольск открыли для автобусов после циклона

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Введенные ранее из-за непогоды ограничения движения для автобусов на дороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре сняты, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Закрытыми пока для автобусов остаются участки дорог Лидога-Ванино и Селихино - Николаевск-на-Амуре, там выставлены посты ГИБДД. До улучшения погоды прекращена работа паромной переправы "Ванино - Холмск".

Непогода в связи с прохождением глубокого циклона в Хабаровском крае сохраняется в четверг на севере региона - в Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах. Там идет снег, местами сильный, порывы ветра достигают 13-18 м/с по долинам рек, на побережье Татарского пролива - 17-22 м/с.

Циклон оказывает влияние на территорию региона с начала недели. В более чем 20 поселениях отключался свет, в настоящее время электричества нет в 15 селах и поселках.