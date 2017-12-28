Роспотребнадзор посоветовал дарить детям конфеты с содержанием спирта ниже 0,5%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует родителям при выборе сладких новогодних подарков для детей отдавать предпочтение шоколадным конфетам с содержанием спирта ниже 0,5%, зефира, пастиле и галетам, а также обращать внимание на наличие в них продуктов-аллергенов.

"При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Там напомнили, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется.

"Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для детского питания, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола", - отметили в Роспотребнадзоре.

По мнения специалистов ведомства, лучше, если в состав подарка войдет печенье, конфеты, зефир и пастила.

Если речь идет о выборе печенья, то при диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют галетное, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья.

Конфеты лучше выбрать шоколадные, посоветовали в Роспотребнадзоре, так как, кроме калорий, они содержат еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память, отметили в ведомстве.

В составе зефира, говорится в сообщении, совершенно отсутствуют жиры - как животные, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин.

"Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет",- отметили в ведомстве.

В то же время в связи с отсутствием в составе жиров пастила является диетическим продуктом, добавили в Роспотребнадзоре.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами, говорится в сообщении.

В случае, если у родителей возникнут сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, они могу обратиться за разъяснениями на "всероссийскую горячую линию" Роспотребнадзора, напомнили там.