"ВИМ-Авиа" возглавил бывший юрист Альфа-банка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпанию "ВИМ-Авиа", чья деятельность из-за финансовых проблем приостановлена в октябре, возглавил бывший замначальника правового управления Альфа-банка Всеволод Кусов. Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 27 декабря.

Кусов много лет проработал в структурах "Альфа-групп", в 2010-2012 гг. отвечал за правовое обеспечение в "Стройтрансгазе".

До Кусова чуть менее двух месяцев "ВИМ-Авиа" возглавлял Вячеслав Кононенко - экс-первый заместитель гендиректора обанкротившейся "Трансаэро". А незадолго до этого на пост главы "ВИМ-Авиа", по данным компании, претендовал другой бывший топ-менеджер "Трансаэро" - руководивший ей с декабря 2015 до сентября 2017 гг. Александр Бурдин. Последний "не приступил к своим обязанностям по организационным причинам", сообщала позднее "ВИМ-Авиа", не уточняя, в чем эти причины заключаются.

И Бурдина, и Кононенко источники "Интерфакса" связывали с бизнесменом Борисом Карловым, который ранее предложил Минтрансу "план спасения" "ВИМ-Авиа", который, впрочем, не нашел поддержки регулятора. По данным СМИ, он же два года назад рекомендовал назначить Бурдина гендиректором "Трансаэро", сертификат эксплуатанта которого на тот момент уже был аннулирован. Будучи главой "Трансаэро", Бурдин также предлагал авиавластям "план перезапуска деятельности" - конвертацию долгов компании, которые тогда оценивались более чем в 250 млрд руб., в акции кредиторов.

Между тем из материалов "СПАРК-Интерфакса" также следует, что в конце декабря "ВИМ-Авиа" внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний РФ, в конце сентября заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами (ранее оценивались более чем в 10 млрд руб.). Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. В настоящее время сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" ограничен, самолеты возвращены лизингодателям, большая часть работников уволилась.