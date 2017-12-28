Главные новости
В РоссииПутин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактомМоскваНовую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"В РоссииЭкс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной
В России Крах "ВИМ-Авиа"

"ВИМ-Авиа" возглавил бывший юрист Альфа-банка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпанию "ВИМ-Авиа", чья деятельность из-за финансовых проблем приостановлена в октябре, возглавил бывший замначальника правового управления Альфа-банка Всеволод Кусов. Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 27 декабря.

Кусов много лет проработал в структурах "Альфа-групп", в 2010-2012 гг. отвечал за правовое обеспечение в "Стройтрансгазе".

До Кусова чуть менее двух месяцев "ВИМ-Авиа" возглавлял Вячеслав Кононенко - экс-первый заместитель гендиректора обанкротившейся "Трансаэро". А незадолго до этого на пост главы "ВИМ-Авиа", по данным компании, претендовал другой бывший топ-менеджер "Трансаэро" - руководивший ей с декабря 2015 до сентября 2017 гг. Александр Бурдин. Последний "не приступил к своим обязанностям по организационным причинам", сообщала позднее "ВИМ-Авиа", не уточняя, в чем эти причины заключаются.

И Бурдина, и Кононенко источники "Интерфакса" связывали с бизнесменом Борисом Карловым, который ранее предложил Минтрансу "план спасения" "ВИМ-Авиа", который, впрочем, не нашел поддержки регулятора. По данным СМИ, он же два года назад рекомендовал назначить Бурдина гендиректором "Трансаэро", сертификат эксплуатанта которого на тот момент уже был аннулирован. Будучи главой "Трансаэро", Бурдин также предлагал авиавластям "план перезапуска деятельности" - конвертацию долгов компании, которые тогда оценивались более чем в 250 млрд руб., в акции кредиторов.

Между тем из материалов "СПАРК-Интерфакса" также следует, что в конце декабря "ВИМ-Авиа" внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний РФ, в конце сентября заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами (ранее оценивались более чем в 10 млрд руб.). Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. В настоящее время сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" ограничен, самолеты возвращены лизингодателям, большая часть работников уволилась.

Теги: ВИМ-Авиа, Альфа-банк, Всеволод Кусов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов
Потерпевший аварию разгонный блок "Фрегат" готовился специально для космодрома Восточный, заявили в госкорпорацииПодробнее
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самооборонойЭкс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной
По словам задержанного, он среагировал на то, что один из взыскателей долга направил в его сторону пистолетПодробнее
Путин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактомПутин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактом
Накануне следствие квалифицировало срабатывание самодельного взрывного устройства как покушение на убийство людей общеопасным способомПодробнее
Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человекЧисло пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человек
Пятеро из них отказались от госпитализацииПодробнее
НАК взял под контроль работу экстренных служб после взрыва в ПетербургеНАК взял под контроль работу экстренных служб после взрыва в Петербурге
Уголовное дело по-прежнему возбуждено по статье о покушении на убийствоПодробнее
Девять человек госпитализированы после взрыва в петербургском супермаркетеДевять человек госпитализированы после взрыва в петербургском супермаркете
Еще один человек отказался ехать в больницуПодробнее
Из-за взрыва в супермаркете Петербурга пострадали людиИз-за взрыва в супермаркете Петербурга пострадали люди
Эпицентр, предположительно, находился в районе камер хранения магазинаПодробнее
Суд арестовал экс-начальника управления СКР по ЦАО Москвы КрамаренкоСуд арестовал экс-начальника управления СКР по ЦАО Москвы Крамаренко
Его обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Шакро МолодогоПодробнее
Facebook объяснил блокировку аккаунтов КадыроваFacebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова
По заявлению соцсети, страницы главы Чечни были заблокированы из-за введения против него санкций Минфина СШАПодробнее
Рогозин объяснил аварийные космические пуски системными ошибками в "Роскосмосе"Рогозин объяснил аварийные космические пуски системными ошибками в "Роскосмосе"
По его словам, руководство госкорпорации не уделяет внимание омоложению кадровПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 27 декабря5 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"5 фото
26 декабря
Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"
В мире встретили католическое Рождество10 фото
25 декабря
В мире встретили католическое Рождество
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактомМоскваНовую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"В РоссииЭкс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самооборонойВ РоссииЧисло пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человекВ миреЗРПК на российской авиабазе в Сирии сбил две ракеты боевиковВ миреАмериканцы назвали Обаму и Клинтон самыми достойными восхищения людьми года

Сын главного судебного пристава Новосибирской области получил 9 лет за наркоторговлю

Еще один студент из Астрахани оштрафован по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"

СКР не исключал никаких версий взрыва в петербургском супермаркете

"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов

"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромовПотерпевший аварию разгонный блок "Фрегат" готовился специально для космодрома Восточный, заявили в госкорпорации Подробнее

Замминистра финансов назвал нецелесообразным создание крипторубля

Пострадавшим в результате взрыва в Петербурге выплатят по 300 тыс. рублей

В центре Москвы с пятницы введут ограничения для транспорта

Судебные приставы на праздники будут консультировать должников в аэропортах

Киев начал переговоры по второму этапу обмена пленными в Донбассе

Следствие наложило арест на имущество руководства банка "Клиентский"

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самооборонойПо словам задержанного, он среагировал на то, что один из взыскателей долга направил в его сторону пистолет Подробнее

Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"

Новую ветку московского метро решили назвать "Большой кольцевой линией"Движение на первом участке новой линии планируют запустить в начале 2018 года Подробнее

Житель Красноярского края продал "шпионские очки" и попал под следствие

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru