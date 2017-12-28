Лидер псковских "эсеров" Брячак обвинен в мошенничестве в сфере кредитования

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Депутату Псковской городской думы, лидеру регионального отделения партии "Справедливая Россия" Олегу Брячаку предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, в 2011 - 2013 гг. Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 200 млн рублей.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Расследование уголовного дела продолжается.