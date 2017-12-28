Путин назвал вклад России решающим в разгром террористов в Сирии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия внесла решающий вклад в разгром террористических группировок в Сирии.

"Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступных сил, бросивших вызов всей цивилизации, в уничтожение террористической армии, варварской диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры", - сказал Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в операции в Сирии.

По словам президента РФ, террористы стремились превратить Сирию и сопредельные государства в "плацдарм для глобальной агрессии, целью которой являлась наша страна".

"Победив в Сирии, пополнив свои ряды новыми рекрутами, получив доступ к деньгам и нефтяным ресурсам, к современному вооружению, террористы, безусловно, с новыми возросшими силами продолжили бы свое глобальное наступление", - сказал Путин.

6 декабря Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования запрещенной в России ИГИЛ уничтожены. Об этом было доложено Владимиру Путину.

11 декабря президент РФ посетил Сирия. Он встретился на базе "Хмеймим" с лидером арабской республики Башаром Асадом и отдал приказ начать вывод основного военного контингента России из этой ближневосточной страны.