Путин пообещал постоянную поддержку семьям погибших в Сирии военнослужащих

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Семьям погибших военнослужащих в Сирии будет оказываться постоянная поддержка, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач. Они погибли, защищая Россию. Их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили. Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой", - сказал В.Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

"Мы все сделаем для этого", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что российский народ искренне и с болью переживал каждую невосполнимую утрату в ходе сирийской операции.

Затем Путин объявил минуту молчания в память о погибших.

28 декабря российский лидер в Кремле вручил награды участникам контртеррористической операции в Сирии. Он поблагодарил приглашенных в Кремль военных и всех их сослуживцев "за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге".