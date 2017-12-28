Следствие наложило арест на имущество руководства банка "Клиентский"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Имущество обвиняемых в хищении 1 млрд рублей руководителей банка "Клиентский" арестовано с целью возмещения потерпевшим ущерба. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

"В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых", - сказала Петренко Интерфаксу" в четверг.

Она отметила, что были похищены деньги вкладчиков - не менее 1 млрд рублей - в том числе, средства Народного артиста СССР Олега Табакова.

"С учетом собранных доказательств в качестве обвиняемых в хищении денежных средств банка в особо крупном размере привлечены бывшие председатель совета директоров банка Александр Кленовский, председатель правления банка Андрей Лопатов и заместитель председателя правления банка Илья Волосевич", - сказала Петренко.

По ее словам, по ходатайству следствия в отношении Кленовского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Лопатов и Волосевич, скрывшиеся от следствия, объявлены в розыск.

"По данным следствия, не позднее мая 2014 года фигуранты и иные неустановленные сотрудники банка, действуя в составе организованной группы, похитили деньги банка, которыми распорядились по собственному усмотрению", - сказала Петренко.

Она добавила, что обвиняемые, в том числе, переводили деньги на счета подконтрольных коммерческих организаций.

По ее словам, соучастники подготовили документы о заключении договоров кредитования с подконтрольными организациями и людьми, не знавшими об их намерениях. Затем документы были изъяты обвиняемыми "для сокрытия обстоятельств хищения".