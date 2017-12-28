Пострадавшим в результате взрыва в Петербурге выплатят по 300 тыс. рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Санкт-Петербурга выплатит по 300 тысяч рублей каждому пострадавшему в результате взрыва самодельного взрывного устройства, произошедшего в супермаркете "Перекресток" в среду вечером, сообщил в твиттере пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в среду пострадали 13 человек, в больницах города остаются шестеро. По данным СКР, в магазине сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

В четверг президент РФ Владимир Путин назвал произошедший взрыв терактом. Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.