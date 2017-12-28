Почерковеды проверят подписи кандидатов в президенты с помощью электронных луп

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ЦИК закупил современные компьютеры и электронные лупы для почерковедов, которые будут проверять подписи избирателей в поддержку кандидатов на пост президента РФ в 2018 году.

"Теперь каждый почерковед будет оснащен компьютером-ноутбуком, электронной лупой и специальным программным продуктом, которые позволят ему более производительно, быстро и корректно работать с подписями", - сообщил журналист зампредседателя ЦИК Николай Булаев в четверг.

Он не смог назвать стоимость оборудования, однако уточнил, что она находится "в рамках человеческого понимания", и что все оно было закуплено официально по конкурсу.

Булаев отметил, что проверять подписи будут десятки почерковедов, которые традиционно привлекаются ЦИК на выборах. При этом уточнил, что на прошлых выборах "оборудование было, но не такое", а лупы и вовсе были ручные.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.