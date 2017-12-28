Рогозин не согласился с позицией "Роскосмоса" по неудачному пуску с "Восточного"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин дал понять, что не согласен с позицией Роскосмоса по поводу неудачного запуска с космодрома "Восточный".

"Я так понимаю, что "безаварийный" Роскосмос решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а "по вине обстоятельств", - написал Рогозин в фейсбуке.

Ранее в Роскосмосе опровергли заявление, что разгонный блок (РБ) "Фрегат", потерпевший аварию при втором запуске с Восточного, готовился для старта с Байконура.

"Полётное задание для запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с РБ "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" 2.1 и полезной нагрузкой разрабатывалось специально для космодрома Восточный. Оно прошло проверку именно для космодрома Восточный, что и было проверено специалистами в соответствии с существующими методиками", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе госкорпорации.

По ее информации, вопросов в ходе работы аварийной комиссии, назначенной госкомиссией, а также комиссии, специально назначенной Рогозиным, по этому направлению не выявлено.

27 декабря вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что азимут стартовой площадки космодрома Восточный не был учтен при запуске ракеты-носителя "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками.

28 ноября ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести на орбиту 19 спутников, в том числе спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.