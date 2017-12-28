Оппозиционер Волков вышел из нижегородского спецприемника

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков в четверг вышел на свободу после отбытия административного ареста в спецприемнике Нижнего Новгорода за призывы к участию в несанкционированных митингах.

"Волков на свободе. Отсидел 30 суток и вышел как новенький!", - написал в своем твиттере Навальный.

Ура! Волков на свободе. Отсидел 30 суток и вышел как новенький! pic.twitter.com/3GZ5o162NE — Alexey Navalny (@navalny) 28 декабря 2017 г.

1 декабря Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал Волкова виновным по статье КоАП РФ "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и назначил ему наказание в виде административного ареста на 30 суток.

Волков был задержан 29 сентября в Нижнем Новгороде, где должен был состояться митинг сторонников Навального. Первоначально мероприятие было согласовано с городской администрацией, однако позже в проведении митинга было отказано.

Позже Мосгорсуд постановил отменить арест на основании того, что административный материал рассматривался ненадлежащим судом. Оппозиционер был освобожден из-под ареста. Тем не менее, через несколько часов Л.Волкова снова задержали.