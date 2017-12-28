Арестован обвиняемый в нападении на водителя школьного автобуса в Петербурге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Ализаде Мустафаева по делу о дорожном конфликте с водителем школьного автобуса, сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Ему предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство". Срок ареста - 25 февраля 2018 года.

СКР по Петербургу расследует уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей. Вечером 25 декабря в ходе дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана Мустафаев вместе с Зульфией Саидмуратовой напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

Мустафаев, по данным СКР, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер". Водитель автобуса в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

Участница нападения на водителя автобуса, перевозившего школьников из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения. Соучастники преступления дают признательные показания.