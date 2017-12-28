Уголовное дело по статье "Хулиганство" завели после стрельбы по рабочим в Химках

По первым оценкам, мощность СВУ составляла около 150 гр в тротиловом эквиваленте Подробнее

Взрывное устройство в петербургском "Перекрестке" состояло из тротиловой шашки и гаек

Инициативная группа по выдвижению его кандидатуры на выборах зарегистрирована Центризбиркомом Подробнее

Ранее Россия намеревалась отменить ночевки на трех аэродромах для полетов с участием США Подробнее

РФ в ответ на действия США прекратит ряд договоренностей по соглашению об открытом небе

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, получена телеметрия с запущенного с Байконура спутника Angosat-1 Подробнее

28 декабря 13:28

Синоптики признали 2017 год рекордно теплым для России

В Гидрометцентре связали рекорд, который оказывается превзойден уже второй год подряд, с глобальным потеплением Подробнее

28 декабря 12:11

"Роскосмос" опроверг версию об аварии "Союза" из-за перепутанных космодромов

Потерпевший аварию разгонный блок "Фрегат" готовился специально для космодрома Восточный, заявили в госкорпорации Подробнее

28 декабря 11:17

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной

По словам задержанного, он среагировал на то, что один из взыскателей долга направил в его сторону пистолет Подробнее

28 декабря 10:51

Путин назвал взрыв в супермаркете Петербурга терактом

Накануне следствие квалифицировало срабатывание самодельного взрывного устройства как покушение на убийство людей общеопасным способом Подробнее

28 декабря 08:30

Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человек

Пятеро из них отказались от госпитализации Подробнее

27 декабря 23:15

НАК взял под контроль работу экстренных служб после взрыва в Петербурге