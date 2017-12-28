Уголовное дело по статье "Хулиганство" завели после стрельбы по рабочим в Химках

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По факту стрельбы в Химках возбуждено уголовное дело, сообщает начальница пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
"По факту стрельбы в городе Химки возбуждено уголовное по статье "Хулиганство", - говорится в сообщении.
В четверг 28 декабря подмосковных Химках мужчина открыл огонь по рабочим, которые пилили деревья. В результате инцидента никто не пострадал.
Стрелявшего задержали. По данным полиции, подозреваемый - житель Солнечногорского района Московской области.