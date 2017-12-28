Что произошло за день: четверг, 28 декабря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете терактом. В СКР подчеркнули, что рассматривают все версии произошедшего, но дело пока не переквалифицировали. В администрации города отметили, что уже подготовили выплаты в помощь пострадавшим, но ждут переквалификации дела. Дмитрий Песков заявил, что несмотря на произошедшее нельзя говорить о том, что Санкт-Петербург стал более уязвимым для террористов. Число пострадавших во взрыве выросло до 14 человек. Выяснилось, что в магазине взорвалось самодельное взрывное устройство, состоявшее из тротиловой шашки и поражающих элементов.

- Первый ангольский спутник Angosat-1 вышел на связь. Специалисты РКК "Энергия" установили связь со спутником, запущенным с Байконура вечером 26 декабря, с него получена телеметрия.

- "Роскосмос" опроверг заявления Дмитрия Рогозина о том, что разгонный блок (РБ) "Фрегат", потерпевший аварию при втором запуске с Восточного готовился для старта с Байконура. Вице-премьер РФ не согласился с "Роскосмосом".

- Бывшему владельцу фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову предъявили обвинение в убийстве. Он заявил правоохранительным органам, что стал стрелять из карабина в целях самообороны.

- Достигнута договоренность о том, что прах композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США на 93-м году жизни, после кремации будет захоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

- Глава "Аэрофлота" пообещал перевозить всех российских болельщиков в города чемпионата мира по футболу на игры российской сборной за пять рублей в одну сторону.

- Завершилось голосование по выбору названия для Третьего пересадочного контура столичного метро. Самый популярный вариант - "Большая кольцевая линия".

- Бесплатный каток открылся в переходе станций Московского центрального кольца "Площадь Гагарина" и метро "Ленинский проспект".

- Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах в 2018 года, а также ее уполномоченных.