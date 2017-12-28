Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

"Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (...) имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

"Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года", - также говорится в документе.