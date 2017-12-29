Аварийный танкер отбуксируют в сахалинский порт на ремонт

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Спасательное судно "Рубин" буксирует в сахалинский порт Корсаков аварийный танкер "Палладий", на котором из строя вышел главный двигатель, сообщается на сайте морской спасательной службы Росморречфлота.

"23 декабря ночью на танкере "Палладий" (судовладелец ООО "Дальтранс", Владивосток) вышел из строя главный двигатель. Ремонт в судовых условиях не представлялся возможным. Судно дрейфовало в условиях циклона в 25 милях к юго-востоку от острова Симушир (северные Курилы)", - говорится в сообщении.

Судовладелец обратился в Сахалинский филиал Морспасслужбы Росморречфлота с просьбой об оказании помощи аварийному судну, в осуществлении его буксировки в порт Корсаков.

На борту танкера экипаж численностью 21 человек.

Для проведения буксировочной операции с Сахалина было направлено спасательное буксирное судно "Рубин", которое в течение трех суток в штормовых условиях добиралось до аварийного танкера и взяло его на буксир.

"Буксировка проходит в благоприятных погодных условиях. Состояние танкера "Палладий" и экипажа удовлетворительное. Ориентировочный срок прибытия в п. Корсаков 1 января 2018 года", - сообщает морспасслужба.