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В Саратове задержаны авиарейсы в Москву из-за тумана

Есть обновление от 11:03

Ситуация сказалась и на рейсах обратного направления

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия вновь стали причиной задержки авиарейсов в аэропорту Саратова.

На сайте саратовского аэропорта сообщается, что из-за плохих метеоусловий в пятницу задержаны утренние авиарейсы в Москву (аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово").

Ситуация сказалась и на рейсах обратного направления: самолеты с задержкой вылетят из Москвы (аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово").

По данным Саратовского гидрометцентра, туман с ухудшением видимости 500 м и менее может сохраниться в Саратове еще несколько суток.

28 декабря сообщалось, что аэропорт Саратова работает с перебоями из-за тумана.

Теги: туман, Саратов
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