Рогозин вызвал к себе руководителей "Роскосмоса" и РКК "Энергия"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проведет в пятницу встречу с руководством "Роскосмоса" и Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Рогозин сегодня утром вызвал к себе руководителей госкорпорации "Роскосмос" и РКК "Энергия", - сказал собеседник агентства.

Ранее Рогозин заявил о "системных ошибках" в управлении "Роскосмоса". По его мнению, именно они стали причиной аварийных космических пусков, в том числе 28 ноября, когда ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести на орбиту 19 спутников, включая спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.

В интервью "России 24" вице-премьер заявил, что выводы альтернативной аварийной комиссии по неудачному пуску будут представлены президенту и председателю правительства.

"Наши выводы будут носить жесткий, но объективный характер", - подчеркнул он.

По его словам, при запуске с космодрома Восточный "не посчитали азимут". "Настройки действительно были под Байконур", - заявил вице-премьер.

В "Роскосмосе" опровергли информацию, что при пуске были "перепутаны космодромы". Д.Рогозин в ответ написал в фейсбуке: "Я так понимаю, что "безаварийный" Роскосмос решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а "по вине обстоятельств".

В среду в "Роскосмосе" сообщили, что ряд менеджеров госкорпорации понесут ответственность за аварию при втором запуске с космодрома Восточный.

"Должностные лица госкорпорации и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающие меры к обеспечению должного контроля и координации работ", - говорится в сообщении Роскосмоса, поступившем в "Интерфакс".

В частности, комиссия рекомендовала вынести выговоры соответствующим руководителям госкорпорации. "Подготовлены поручения по вынесению выговоров исполнительному директору по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, директору департамента обеспечения качества и надежности Виктору Чапоргину, генеральному директору ФГУП ЦНИИМАШ Олегу Горшкову, генеральному директору АО РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину, генеральному директору ФГУП НПО им.Лавочкина Сергею Лемешевскому, директору ФГУП НПЦАП им.Пилюгина Ефиму Межирицкому и гендиректору корпорации ВНИИЭМ Леониду Макриденко.