Состояние одного из трех пострадавших в ДТП с автобусом оценили как тяжелое

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в аварии с автобусом на Сходненской улице на северо-западе Москвы находится в тяжёлом состоянии, сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомлённый источник.

"Состояние одного из пострадавших, мужчины 41 года, оценивается врачами как тяжёлое", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние ещё двух человек оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

"Пострадала женщина 51 года, детей среди пострадавших нет", - добавил источник.

Представитель столичного главка полиции Юрий Титов ранее сообщил, что в пятницу в районе дома 37 по ул. Сходненская водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта.

По его словам, в результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадали три человека. "На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб", - добавил Титов.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы: о ДТП сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник. "Пока известно о двух погибших, один человек с остановки и один из автобуса. По пострадавшим уточняется, пока достоверно известно об одном раненом", - сказал источник.