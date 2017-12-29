Уголовное дело возбуждено после наезда автобуса на остановку в Москве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - По факту наезда автобуса на остановку в Москве возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)",- сказала Иванова.

По данным следствия, утром в пятницу водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро Сходненская в городе Москве, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате чего пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

"В настоящее время следователи работают на месте, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование по уголовному дела продолжается", - добавила представитель следствия.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы: о ДТП сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник. "Пока известно о двух погибших, один человек с остановки и один из автобуса. По пострадавшим уточняется, пока достоверно известно об одном раненом", - сказал источник.