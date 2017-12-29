Синий снег в Петербурге оказался нетоксичным

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты провели исследование проб снега синего и фиолетового цвета, обнаруженного в одном из дворов Аптекарского проспекта в Санкт-Петербурге во вторник.

Как сообщила пресс-служба департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу в пятницу, проба воды не оказала токсического влияния на водоросли и бактерии, что свидетельствуют о том, что отобранный снег нетоксичен, а вещество, которое вызвало изменение цветности снега, не вызывает экологической угрозы для окружающей среды.

Публикация от @ingakorotkova Дек 26, 2017 at 3:12 PST

Публикация от Кристина Коротаева (@kris24m) Дек 26, 2017 at 6:41 PST

Специалисты также пришли к выводу, что посинение снега вызвано веществом из группы веществ, близких к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок.

"Возможным источником поступления в окружающую среду данного вещества могли стать работы по демонтажу здания напротив домов, жители которых фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цветности снега. Кроме того, на стенах здания были видны следы краски", - отмечают в ведомстве.

Результаты будут направлены в Госстройнадзор для проведения проверки.

Информация о появлении окрашенного снега поступила с Аптекарского проспекта. Выехавшие специалисты обнаружили снег, который имел светло-голубой оттенок, а местами - на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу, - фиолетовый оттенок.