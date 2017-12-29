Успешное завершение операции в Сирии стало событием 2017 года для россиян

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Событием года в России и в мире стала победа над терроризмом в Сирии и вывод оттуда основной части российских войск, сообщили соответственно 11% и 26% участников опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

В тройку самых значимых российских событий года также попали строительство Керченского моста в Крыму, допинг-скандалы и их последствия для российских спортсменов (по 4%).

По 1% респондентов назвали в числе главных события на Украине, подготовку к выборам, выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, теракт в петербургском метро, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, запуск с космодрома Восточный и др. Затруднились с ответом две трети (67%) опрошенных.

Вопрос о главных событиях года в мире также не нашел ответа у половины (54%) участников опроса, проведенного 17 декабря среди 1500 респондентов в 43 субъектах РФ. Тем не менее, россиянам запомнились победа Трампа на президентских выборах в США (6%), допинг-скандалы, их последствия для участия России в зимней Олимпиаде (3%), американо-северокорейский политический конфликт (3%), события на Украине (2%), напряженность в отношениях между Россией и Западом (1%), заявление Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим (1%).

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря на авиабазе Хмеймим приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии. Незадолго до этого, 6 декабря, Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования запрещенной в России группировки "Исламское государство" (запрещено в России) в этой стране уничтожены.

Также ФОМ выяснил, что россияне назвали Путина человеком года в политике, а скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского - в культуре.